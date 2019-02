Poseł PiS o Wiośnie: Partia Biedronia chce unicestwienia narodu polskiego

„Partia Biedronia jest antynarodowa, chce unicestwienia narodu polskiego poprzez aborcje do 12 tygodnia życia i jest antygospodarcza, bo chce likwidacji polskich kopalń czyli zniszczenia polskiego systemu energetycznego, który oparty jest na węglu. STOP Bie-DRANIOM” – w taki sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca skomentował na Twitterze program partii Wiosna, której założycielem jest były prezydent Słupska. Najnowszy sondaż partyjny Kantar Millward Brown SA dla Faktów TVN i TVN24 daje Robertowi Biedroniowi 14 procent poparcia.

Biedroń zakłada partię



– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji. Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – mówił podczas konwencji swojej nowej partii Wiosna Robert Biedroń. – Patriotyzm to odpowiedzialność za wszystkich. Wszystkich, którzy czują się Polkami i Polakami. Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – dodawał.

Oto program partii Wiosna Roberta Biedronia:

Do 2035 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie węgla. Zostanie stworzony sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni

Program „500 plus” od pierwszego dziecka dla rodziców samotnie wychowujących dzieci



Likwidacja funduszu kościelnego i religii w szkołach

Nieopodatkowana emerytura minimalna na poziomie 1600 zł dla każdego

Utworzenie stanowiska rzecznika praw przyrody, zlikwidowanie ferm zwierząt futerkowych oraz chowu klatkowego

Gwarancja prawa do przerwania ciąży na żądanie do 12 tygodnia jej trwania, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, pełne finansowanie in vitro oraz rzetelna edukacja seksualna

Wprowadzenie związków partnerskich



Podniesienie stopniowe płacy minimalnej z 2700 zł w przyszłym roku do 3000 zł za dwa lata i 3500 zł za pięć

Podwyżki dla nauczycieli, 250 tys. miejsc w żłobkach oraz przedszkolach

Pełna jawność życia publicznego

Stworzenie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, które pozwoli postawić przed Trybunałem Stanu tych, którzy łamią konstytucję

30-dniowy limit oczekiwania na lekarza specjalistę

Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla dzieci w całej Polsce.

