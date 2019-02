Poseł PiS o Wiośnie: Partia Biedronia chce unicestwienia narodu polskiego

„Partia Biedronia jest antynarodowa, chce unicestwienia narodu polskiego poprzez aborcje do 12 tygodnia życia i jest antygospodarcza, bo chce likwidacji polskich kopalń czyli zniszczenia polskiego systemu energetycznego, który oparty jest na węglu. STOP Bie-DRANIOM” – w taki sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca skomentował na Twitterze program partii Wiosna, której założycielem jest były prezydent Słupska. Najnowszy sondaż partyjny Kantar Millward Brown SA dla Faktów TVN i TVN24 daje Robertowi Biedroniowi 14 procent poparcia.

Biedroń zakłada partię



– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji. Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – mówił podczas konwencji swojej nowej partii Wiosna Robert Biedroń. – Patriotyzm to odpowiedzialność za wszystkich. Wszystkich, którzy czują się Polkami i Polakami. Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – dodawał.

Oto program partii Wiosna Roberta Biedronia: