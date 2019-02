Mariusz Max Kolonko zażartował z dziennikarki TVP. „Normalnie Holly Ogórek”

Dziennikarz Mariusz Max Kolonko, który od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych skomentował atak na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek, do którego doszło w ubiegłą sobotę. Publicysta opublikował w internecie fotomontaż ikony z twarzą Magdaleną Ogórek. „A teraz dostaniecie Świętą Magdalenę. Normalnie Holly Ogórek” – napisał na swoim profilu na Twitterze Mariusz Max Kolonko. Wpis skomentował m.in. osobisty fotograf Andrzeja Dudy. „Nikt już Pana nie ogląda, nikt Pana nie słucha... pomyślał Pan, że jak (kiedyś) Palikot, trochę Pan popluje, poskandalizuje i wróci do internetowego mainstreamu? Sorry, widać, ze Pan się medialnie wyczerpał, zużył, znudził... teraz Pan dał temu ostateczny dowód” – napisał Jakub Szymczuk.

Atak na Magdalenę Ogórek

Do zajścia doszło przed siedzibą TVP Info. Na nagraniu, które trafiło do sieci widzimy, jak do szyb auta Magdaleny Ogórek przykładane są kartki z różnymi hasłami, niektóre z nich są też przyklejane. Jedna z kobiet krzyczy m.in.: „spieprzaj kłamliwa babo obrzydliwa” . Słychać też hasła: „Wstyd i hańba” , „kłamczucha” czy „zatrudnijcie dziennikarzy” . Część osób próbuje uniemożliwić dziennikarce odjechanie samochodem. Osoby te odciąga w końcu policja.

Policjantom udało się ustalić personalia ośmiu osób, które brały udział w incydencie. – Z dwiema osobami czynności wykonano w niedzielę wieczorem. Osoby te odmówiły odpowiedzi na pytania, dlatego policja skieruje wnioski o ich ukaranie do sądu – przekazał rzecznik KSP. – Zbieramy cały materiał, tak żeby każda osoba, która naruszyła obowiązujące przepisy, odpowiedziała za nie. Pierwsze osoby zostały przesłuchane. Są to osoby, które są nam bardzo dobrze znane, przewijały się one już podczas poprzednich protestów. One odmawiają przyjmowania mandatów karnych i składania jakichkolwiek wyjaśnień – dodał Sylwester Marczak. Czynności są prowadzone w kierunku art. 90 kodeksu wykroczeń, czyli tamowania ruchu pojazdu Magdaleny Ogórek i art. 63a, czyli bezprawnego umieszczania ulotek.

