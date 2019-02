Podano listę kandydatów na urząd prezydenta Gdańska. Zabrakło na niej Walentynowicza

Portal miasta Gdańska przypomniał, że osoby chcące wziąć udział w wyborach na prezydenta musiały zebrać minimum trzy tysiące podpisów. Taki warunek spełnili: Grzegorz Braun, Aleksandra Dulkiewicz oraz Marek Skiba. Początkowo start w wyborach deklarowali także Piotr Walentynowicz, Andrzej Kania, Sławomir Ziembiński, Dorota Maksymowicz-Czapkowska oraz Adam Stankiewicz. Te osoby jednak nie powalczą o fotel włodarza miasta.

Komitet Marka Skiby „Odpowiedzialni – Gdańsk” zebrał ponad 5 tys. podpisów. Stronnicy Grzegorza Brauna złożyli ich 5,9 tys., a komitet Aleksandry Dulkiewicz aż 25 tys. – Złożone dziś (6 lutego – red.) podpisy w Miejskiej Komisji Wyborczej podpisy będą uzupełnieniem zgłoszenia kandydatki, które złożyliśmy we wtorek, 5 lutego. Będą one służyły na potrzeby ewentualnych dalszych protestów i skarg wyborczych, które być może będą zgłaszane, ze względu na to, że, jak wiemy, kwestionowane są podpisy, które do tej pory zbieraliśmy i które zostały złożone 5 lutego. W związku z tym w środę złożyliśmy nową partię podpisów – wyjaśnił mecenas Paweł Czerniewski, pełnomocnik komitetu wyborczego WdG Aleksandry Dulkiewicz.

Braun miał zastrzeżenia do kandydatury Dulkiewicz

Przypomnijmy, we wtorek szef PKW Wojciech Hermeliński przekazał decyzję organu w sprawie startu Aleksandry Dulkiewicz na prezydenta Gdańska. Zastrzeżenia do jej kandydatury miał Grzegorz Braun. Braun i jego stronnictwo uważają, że pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz złamała konkretny artykuł Kodeksu Wyborczego.

Chodzi o pełną i skrótową nazwę komitetu wyborczego KWW „Wszystko dla Gdańska” i „Wszystko dla Gdańska”, które powinny się różnić. W związku z tym Braun uznał kandydaturę rywalki za „nielegalną”. Przypomniał, że czas na rejestrację komitetów już minął. Prawicowy polityk wezwał premiera Mateusza Morawieckiego do ustanowienia w trybie pilnym nowego zarządcy komisarycznego dla Gdańska. Jego zdaniem Aleksandra Dulkiewicz albo nie zna, albo lekceważy obecny stan prawny. Zaapelował też o natychmiastowe odwołanie sędziego, który zatwierdził wniosek KWW „Wszystko dla Gdańska” nadesłany do Państwowej Komisji Wyborczej.

Głos w sprawie zabrał szef PKW. Wojciech Hermeliński przekazał, że podjęto uchwałę o uchyleniu rejestracji komitetu. Aleksandra Dulkiewicz musi w ciągu pięciu dni zmienić jego nazwę. Szef PKW dodał, że podpisy złożone pod zgłoszeniem kandydatury Aleksandry Dulkiewicz „powinny zostać uznane przez miejską komisję wyborczą w Gdańsku za złożone prawidłowo, o ile spełniają pozostałe wymogi Kodeksu wyborczego”.