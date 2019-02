PO chce ustanowić dziewięciodniowe święto. Z jakiego powodu?

Senatorowie Platformy Obywatelskiej złożyli projekt uchwały, z którego wynika, że od 2 do 10 czerwca w Polsce miałoby zostać uchwalone jednorazowo specjalne święto. Dni Wolności miałyby trwać aż 9 dni, a więc byłoby to najdłuższe święto w historii Polski. Jak podaje „Rzeczpospolita”, inicjatorka pomysłu Grażyna Sztark podkreśliła, że te dni nie byłyby wolne od pracy. Z projektu wynika, że Senat miałby wezwać „obywateli, organizacje społeczne, środowiska edukacyjne i jednostki samorządu terytorialnego do godnego uczczenia Dni Wolności, ustanowionych, by przypomnieć, że wolność nie jest dana raz na zawsze".

Z projektu uchwały wynika, że w ten sposób miałaby zostać uczczona 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podczas której padły pamiętne słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!. Ponadto, w ramach trwającego dziewięć dni „superświęta” upamiętnionoby również inne okrągłe rocznicę: obrad Okrągłego Stołu, agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, wejścia do NATO, wyborów czerwcowych, unii lubelskiej oraz pierwszego powstania śląskiego.

Czytaj także:

Andrzej Duda zrobił zakupy w supermarkecie. Nagranie stało się hitem sieci