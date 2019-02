Biedroń: Po wyborach widziałbym siebie w roli premiera, a Grzegorza Schetynę jako...

– Celem Wiosny jest zmienić Polskę tak, byśmy mogli być z niej dumni, w której dobrze będzie się żyć i w której każdy będzie mógł realizować swój potencjał. Aby tę zmianę rozpocząć, musimy osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, odsunąć PiS od władzy, a po drugie stworzyć rząd na czele którego stanę ja. Opozycja w Polsce potrzebuje nowego zastrzyku energii, a taką jest Wiosna – powiedział Robert Biedroń w rozmowie z „Super Expressem”.

Były prezydent Słupska powiedział, że po wyborach chciałby koalicji z Platformą Obywatelską, jednak postawił pewne warunki. – Muszą poprzeć nasz program, m.in. odpartyjnienie państwa, strategię odchodzenia od węgla, świeckie państwo i pełen pakiet praw kobiet łącznie z prawem do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia – tłumaczył.

W ocenie Biedronia Grzegorz Schetyna powinien mu kibicować, ponieważ tylko dzięki silnej pozycji Wiosny będzie szansa na stworzenie silnego bloku koalicyjnego z PO. Były prezydent Słupska złożył też szefowi pewną propozycję. – W takim rozdaniu widziałbym Schetynę w roli wicepremiera i szefa MSWiA, a siebie w roli premiera. Schetyna czuje się chyba najlepiej w kontrolowaniu, w administrowaniu państwem, policją, więc doskonale sprawdziłby się w MSWiA. Kiedyś już odegrał tu rolę. Po czasach PiS potrzebny jest premier, który nie był zaangażowany w poprzednie rządy – wyjaśnił. – Będziemy rozmawiać z PO, ale rozmowy zaczniemy nie od stołków, a od programu – dodał.

Biedroń zakłada partię



– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji. Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – mówił podczas konwencji swojej nowej partii Wiosna Robert Biedroń. – Patriotyzm to odpowiedzialność za wszystkich. Wszystkich, którzy czują się Polkami i Polakami. Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – dodawał.

Oto program partii Wiosna Roberta Biedronia: