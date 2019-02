Biedroń: Po wyborach widziałbym siebie w roli premiera, a Grzegorza Schetynę jako...

– Celem Wiosny jest zmienić Polskę tak, byśmy mogli być z niej dumni, w której dobrze będzie się żyć i w której każdy będzie mógł realizować swój potencjał. Aby tę zmianę rozpocząć, musimy osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, odsunąć PiS od władzy, a po drugie stworzyć rząd na czele którego stanę ja. Opozycja w Polsce potrzebuje nowego zastrzyku energii, a taką jest Wiosna – powiedział Robert Biedroń w rozmowie z „Super Expressem”.

Były prezydent Słupska powiedział, że po wyborach chciałby koalicji z Platformą Obywatelską, jednak postawił pewne warunki. – Muszą poprzeć nasz program, m.in. odpartyjnienie państwa, strategię odchodzenia od węgla, świeckie państwo i pełen pakiet praw kobiet łącznie z prawem do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia – tłumaczył.

W ocenie Biedronia Grzegorz Schetyna powinien mu kibicować, ponieważ tylko dzięki silnej pozycji Wiosny będzie szansa na stworzenie silnego bloku koalicyjnego z PO. Były prezydent Słupska złożył też szefowi pewną propozycję. – W takim rozdaniu widziałbym Schetynę w roli wicepremiera i szefa MSWiA, a siebie w roli premiera. Schetyna czuje się chyba najlepiej w kontrolowaniu, w administrowaniu państwem, policją, więc doskonale sprawdziłby się w MSWiA. Kiedyś już odegrał tu rolę. Po czasach PiS potrzebny jest premier, który nie był zaangażowany w poprzednie rządy – wyjaśnił. – Będziemy rozmawiać z PO, ale rozmowy zaczniemy nie od stołków, a od programu – dodał.

Biedroń zakłada partię



– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji. Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – mówił podczas konwencji swojej nowej partii Wiosna Robert Biedroń. – Patriotyzm to odpowiedzialność za wszystkich. Wszystkich, którzy czują się Polkami i Polakami. Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – dodawał.

Oto program partii Wiosna Roberta Biedronia:

Do 2035 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie węgla. Zostanie stworzony sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni

Program „500 plus” od pierwszego dziecka dla rodziców samotnie wychowujących dzieci



Likwidacja funduszu kościelnego i religii w szkołach

Nieopodatkowana emerytura minimalna na poziomie 1600 zł dla każdego

Utworzenie stanowiska rzecznika praw przyrody, zlikwidowanie ferm zwierząt futerkowych oraz chowu klatkowego

Gwarancja prawa do przerwania ciąży na żądanie do 12 tygodnia jej trwania, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, pełne finansowanie in vitro oraz rzetelna edukacja seksualna

Wprowadzenie związków partnerskich



Podniesienie stopniowe płacy minimalnej z 2700 zł w przyszłym roku do 3000 zł za dwa lata i 3500 zł za pięć

Podwyżki dla nauczycieli, 250 tys. miejsc w żłobkach oraz przedszkolach

Pełna jawność życia publicznego

Stworzenie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, które pozwoli postawić przed Trybunałem Stanu tych, którzy łamią konstytucję

30-dniowy limit oczekiwania na lekarza specjalistę

Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla dzieci w całej Polsce.

Czytaj także:

Poseł PiS o Wiośnie: Partia Biedronia chce unicestwienia narodu polskiego