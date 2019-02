Kołobrzeg. Policjanci skazani za wymuszanie zeznań paralizatorem

Do zdarzenia doszło w lipcu 2016 roku. Policjanci zatrzymali Kornela Ś. w związku z bójką. Po przewiezieniu na komendę czterokrotnie użyli paralizatora. – Doszło do tego w korytarzu komendy. Nie było tam monitoringu. Wszystko wskazuje, po co tam szli. Wiedzieli, że będą się znęcać – mówił sędzia Marek Grzymkowski z sądu rejonowego w Kołobrzegu.

Jeden z funkcjonariuszy został skazany za użycie paralizatora, trzej pozostali o to, że na to pozwolili. – Jest to kara w zawieszeniu, co oznacza, że policjanci będą mogli jako obywatele funkcjonować przy utrzymaniu tego wyroku, jeśli będzie apelacja. Wiec w tym zakresie obrona aprobuje wyrok i jest z niego stosunkowo zadowolona – oświadczył obrońca Jan Eider.

Ostatecznie Marcin W. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, a Bartosz M., Zbigniew W. i Kamil K. na rok więzienia w zawieszeniu na rok. Sąd ponadto zakazał Marcinowi W. wykonywania zawodu policjanta na dwa lata, pozostałym na rok.