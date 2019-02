Saryusz-Wolski chciał pochwalić polskie osiągnięcia. Zaliczył sporą wpadkę

Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące najważniejszych wskaźników gospodarczych. Z informacji KE wynika, że wzrost PKB Polski wyniósł 5,1 proc. w 2018 r. i było to najszybsze tempo wzrostu od 2007 r. Jednocześnie prognozy wzrostu PKB dla Polski na najbliższe dwa lata zostały obniżone. Według KE w 2019 r. polski PKB wzrośnie o 3,5 proc., a w 2020 r. o 3,2 proc.

O danych przedstawionych przez KE postanowił poinformować na Twitterze europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Polityk udostępnił na swoim profilu grafikę przedstawiającą flagi państw oraz prognozy wzrostu na 2019 rok. „Polska na 1-szym miejscu w Unii Europejskiej względem wzrostu gospodarczego wg Komisji Europejskiej, 5,2 proc.!” – napisał polityk. Przy okazji zaliczył jednak wpadkę. KE faktycznie prognozuje wzrost na poziomie 5,2 proc. tyle że nie dla Polski, a dla Malty, która również ma flagę w barwach biało-czerwonych.

Po uwagach internautów wpis został zmieniony.

Kim jest Jacek Saryusz-Wolski?

Jacek Saryusz-Wolski został usunięty na własną prośbę z szeregów Europejskiej Partii Ludowej, a zarazem z funkcji jej wiceprzewodniczącego, po tym, gdy zaakceptował nominację ze strony polskiego rządu, by wystartować w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak wyjaśnił, chciał pozostać w partii lub przynajmniej we frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim, jednak ze względu na wniosek Platformy Obywatelskiej, było to niemożliwe. Europoseł otrzymał tylko jeden głos – z Polski. W przeszłości był działaczem Solidarności, a także pierwszym pełnomocnikiem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej po stworzeniu tego urzędu przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2000 roku premier Jerzy Buzek mianował go sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. Przez wiele lat był związany z PO. Obecnie sprawuje mandat europosła. Jest to jego trzecia kadencja w PE.