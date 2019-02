Były szef Srebrnej współpracował z SB. Jest komentarz Beaty Mazurek

Mazurek odniosła się w ten sposób do informacji, że Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i były prezes fundacji Srebrna, współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa w okresie PRL. – Odnośnie decyzji jeżeli chodzi o jego sprawę zawodową, czy będzie na stanowisku czy nie, nie wiem czy takowa będzie – powiedziała Mazurek. – Po pierwsze tych materiałów nie znam, po drugie, tak jak powiedziałam, nikt z naszego środowiska o przeszłości pana Kujdy nie wiedział. Ja nie będę tego oceniała, niech ocenią to ci, którzy się na tym znają, niech to oceni sąd – podkreśliła szefowa klubu PiS dodając, że „jest to duże zaskoczenie, a prezes PiS nic o tym nie wiedział”. Jak zaznaczyła Mazurek, Kazimierz Kujda wydał oświadczenie i wyraził gotowość na poddania się lustracji. Nie wiadomo natomiast, jakie będą jego dalsze losy zawodowe.

„Pozytywny stosunek do naszej Służby”

O Kazimierzu Kujdzie stało się ostatnio głośno za sprawą publikacji „Gazety Wyborczej” dotyczącej tzw. taśm Kaczyńskiego i budowy w centrum Warszawy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Jak podaje „Rzeczpospolita”, Kazimierz Kujda widnieje w jawnym inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard. Współpracę miał rozpocząć w Siedlcach w 1979 roku. Miał wówczas 27 lat. „Postawa polityczno-moralna kandydata nie budzi zastrzeżeń. Osobowość oraz pozytywny stosunek do naszej Służby, jak również możliwości w zdobywaniu interesujących informacji, pozwalają przypuszczać, że w/wym. będzie mógł być cennym źródłem informacji” — napisał w swej analizie esbek z Siedlec por. Tadeusz Wielgórski, który – jak wynika z dokumentów – był jego oficerem prowadzącym. Według Onetu Kujda w zamian za współpracę z SB miał dostać paszport, dzięki któremu mógł swobodnie jeździć po Europie Zachodniej, a po powrocie z podróży miał zdawać bezpiece relacje. „Wśród osób, które wymieniał w swych raportach, był m.in. jego przyjaciel Jerzy Tchórzewski, brat obecnego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego” – czytamy na Onecie.

„Nikogo nie skrzywdziłem i nikomu nie zaszkodziłem”

Kazimierz Kujda wystosował oświadczenie, które opbulikowała m.in. „Gazeta Wyborcza”. Oświadczam, że nigdy nie podjąłem z SB współpracy, która prowadziłaby do krzywdzenia kogokolwiek lub naruszania czyichś dóbr. W szczególności nigdy nie podjąłem i nie prowadziłem działań polegających na donosach czy ujawnianiu informacji o osobach trzecich – napisał prezes NFOŚ. Były szef spółki Srebrna przyznał jednak, że w okresie studenckim przy okazji ubiegania się o paszport na wyjazdy do tzw. krajów kapitalistycznych w Zachodniej Europie mógł podpisać jakieś dokumenty podsunięte w trakcie prowadzonych rozmów i pouczeń. Mam świadomość, że był to mój wielki błąd, którego popełnić w żadnym razie nie powinienem. W moim najgłębszym przekonaniu podczas tych kontaktów nikogo nie skrzywdziłem i nikomu nie zaszkodziłem. Tematyka rozmów i treść złożonych przeze mnie relacji w żadnej mierze nie dotyczyła spraw, które mogłyby narazić na szwank czyjeś dobra czy interesy albo przynieść komuś uszczerbek w jakimkolwiek wymiarze – dodał. Kujda podkreślił również, że zwróci się do IPN z wnioskiem o przeprowadzenie autolustracji.

Nowelizacja przepisów korzystna dla prezesa NFOŚ?

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” ustalili, że w 2002 roku teczka Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego IPN, a lustracja wobec prezesa NFOŚ i byłego szefa spółki Srebrna de facto nigdy się nie rozpoczęła. Rzecznik IPN Karolina Jackowska przekazała dziennikarzom, że prezes NFOŚ nie podlega obowiązkowi założenia oświadczenia lustracyjnego w myśl przepisów z 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Taki obowiązek ciąży na posłach, radnych, sędziach, prokuratorach czy szefach NBP, ZUS, KURS oraz NFZ. Nad przepisami pracował m.in. poseł Arkadiusz Mularczyk. – Naszą intencją było objąć wszystkie stanowiska państwowe i zapewniam, że nikt nie chronił tego stanowiska. Nie wiem, dlaczego prezesa NFOŚ nie ma w ustawie, to może być niedopatrzenie – powiedział polityk PiS w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

