Kinga Duda wzorową uczennicą. Prezydent ma powody do zadowolenia

Córka prezydenta jest studentką IV roku prawa na UJ. Z informacji, jaka pojawiła się na oficjalnym profilu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Facebooku wynika, że Kinga Duda reprezentować będzie uczelnię na międzynarodowym konkursie prawniczym Vis Moot. Przypomnijmy, Kinga Duda reprezentowała już uczelnię na ww. konkursie w zeszłym roku.

Uniwersytet Jagielloński informuje, że The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition to najbardziej prestiżowy konkurs dla studentów prawa na świecie. Jego celem jest „popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. Corocznie konkurs przyciąga 2 tysiące studentów z 300 uniwersytetów z całego świata.

Czytaj także:

Matka Cristiano Ronaldo jest ciężko chora. „Walczę o życie”Czytaj także:

Były szef Srebrnej współpracował z SB. Jest komentarz Beaty MazurekCzytaj także:

„Uwaga!” TVN: Wezwał karetkę do schorowanego ojca. Stanął z tego powodu przed sądem