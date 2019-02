Motocyklista potrącił dzika, za chwilę na zwierzę najechała kobieta

Do groźnego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 872 w środę około godziny 22:30. 43-letnia kobieta kierująca toyotą zawiadomiła policję o tym, że najechała na leżącego na jezdni dzika. Chwilę wcześniej przebiegające przez ulicę zwierzę potrącił 23-letni motocyklista. Mężczyzna wpadł do przydrożnego rowu. Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Dzik zginął na miejscu.