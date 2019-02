Putin będzie zaproszony na obchody 1 września? „Taka będzie rekomendacja”

Bartosz Cichocki w rozmowie z RMF FM został zapytany o to, czy Władimir Putin powinien zostać zaproszony na polskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Tak, oczywiście. Taka będzie rekomendacja – stwierdził wiceszef MSZ. – Za taką rekomendacją ja bym się opowiadał, kiedy Kancelaria Prezydenta o to zapyta – dodał.

„Zostaną wysłane zaproszenia do wielkich tego świata"

Polityk podkreślił, że Kancelaria Prezydenta nie wystosowała jeszcze oficjalnego zapytania w tej sprawie. – Ono zresztą nie musi paść. Prezydent będzie organizatorem tych wydarzeń i to on zdecyduje o składzie gości, o formule też. Za wcześnie na ten temat spekulować – zaznaczył Cichocki. Dodał, że zaproszenia na uroczystości mają zostać wysłane do końca lutego.