Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego? Jest deklaracja prezydenta

„Pożegnanie Wybitnego Prawnika i Polityka, Kawalera Orderu Orła Białego, Premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie Żałoby Narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z Premierem Mateuszem Morawieckim podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację upamiętniającą Jana Olszewskiego. Przedstawia ona portret byłego premiera, opatrzony jego imieniem i nazwiskiem oraz datami urodzin i śmierci.

Jan Olszewski zmarł w czwartek 7 lutego wieczorem. W piątek rano informacja trafiła do mediów. Jedną z osób, które do końca czuwały przy byłym premierze, był Antoni Macierewicz. Polityk PiS w rozmowie na antenie TVP wspomniał ostatnie przesłanie Olszewskiego. – Chciałem przypomnieć jego ostatnie słowa, które zanotowała koleżanka przy nim dyżurująca: „Nie jestem w obowiązku, żeby się poddawać” – to jest zdanie, które przed śmiercią wielokrotnie powtarzał – mówił w „Gościu Wiadomości” Antoni Macierewicz.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W okresie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem powstania warszawskiego. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych. W latach 1991–1992 stał na czele Rady Ministrów, a w latach 1991–1993 i 1997–2005 był posłem na Sejm I, III i IV kadencji. Tworzył i przewodniczył Ruchowi dla Rzeczypospolitej oraz Ruchowi Odbudowy Polski. W latach 1989–1991 i 2005–2006 był członkiem Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Odznaczony został Orderem Orła Białego.

