Artur Ligęska skazany na dożywocie w Emiratach Arabskich. Jego bliscy proszą o pomoc

Z opublikowanego w sieci apelu wynika, że w 2017 roku Artur Ligęska poleciał do Dubaju. Mężczyzna chciał w ten sposób odreagować problemy prywatne i zawodowe. Wcześniej był znanym w branży twórcą klubów fitness w całej Polsce, założycielem własnej sieci klubów i trenerem personalnym. Kiedy kilka miesięcy później planował powrót do kraju, miał usłyszeć, aby się nad tym zastanowił. Z przedstawionej przez niego wersji wydarzeń wynika, że tego samego dnia został zatrzymany. Służby twierdziły, że mężczyzna posiada narkotyki. Późniejsze przeszukania oraz testy medyczne miały nie wykazać jakiejkolwiek obecności nielegalnych substancji. Ligęska twierdzi, że pod groźbą 2 lat pobawienia wolności podpisywał trzykrotnie dokumenty w języku arabskim, którego nie zna.

W nagraniu opublikowanym na YouTube 1 lutego, Ligęska informuje, że dostał wyrok dożywocia. Jak mówi, usłyszał tylko dwa słowa: Artur, dożywocie. Polak nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że podczas procesu nie powołano żadnego świadka i nie przedstawiono żadnych dowodów, a w jego krwi nie znaleziono obecności narkotyków. – Wyrok zapadł w pięć sekund – tłumaczy.

Bliscy mężczyzny w opisie prowadzonej zbiórki zaznaczają, że ten przetrzymywany jest w nieludzkich warunkach. „Ostatnich kilka miesięcy jest przetrzymywany w izolatce o wielkości 4 m2. Schudł ponad 20 kg, jest ciężko chory. Dopiero od niedawna ma »luksus« spania na karimacie i możliwość kupienia sobie czegoś do jedzenia, dzięki pieniądzom przesłanym przez rodzinę. Jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Dopiero od grudnia ma dostęp do lekarza i farmakologii” – piszą.