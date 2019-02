Michał Rachoń wraca do prowadzenia programów w TVP Info

„A jutro o 9.50 na antenie @tvp_info startuje #Woronicza17. Który temat Waszym zdaniem powinien otwierać program? Głosujemy i Podajemy Dalej” – napisał Michał Rachoń na Twitterze.

Od poniedziałku Michał Rachoń, na zmianę z Krzysztofem Ziemcem, ponownie będzie gospodarzem programu „Minęła 20” .

W połowie stycznia 2019 roku kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zawiesiło dziennikarza Michała Rachonia w prowadzeniu programów „Minęła 20” i „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Miało to związek z pokazaną na antenie „Minęła 20” animacją Barbary Pieli. Jej głównymi bohaterami byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym No to siema pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”. Internauci zwrócili uwagę, że na jednym z pokazanych w animacji banknotów 200-złotowych widnieje gwiazda Dawida oraz wizerunek Lecha Kaczyńskiego. Taka grafika jest dostępna m.in. w serwisie Nonsensopedia. W związku z pokazanym materiałem zawieszony został też wydawca tej audycji Krystian Krawiel.