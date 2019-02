Polska przywraca kontrole na granicach. Jak będą wyglądały?

O wprowadzeniu od 10 do 16 lutego kontroli granicznych na wszystkich odcinkach granicy wewnętrznej Schengen poinformował za pośrednictwem Twittera zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świerszcz. Straż graniczna przypomina z kolei, że podróżni powinni mieć w tym czasie przy sobie dowód osobisty lub paszport. Na zachodzie i na południu kraju granice będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Sprawdzane będą tylko osoby wjeżdżające do Polski.

Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki wprowadził w Warszawie stopień alarmowy BRAVO-CRP – drugi w czterostopniowej skali dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ma to związek z odbywającą się 13 i 14 lutego w stolicy Polski konferencją bliskowschodnią. Stopień alarmowy będzie obowiązywał na terenie Warszawy w dniach 11-15 lutego. W piątek z kolei przekazano, że w dniach 11-15 lutego w stolicy wprowadzony zostanie pierwszy stopień zagrożenia alarmowego ALFA.

Szczyt w sprawie bliskiego Wschodu

Jako pierwszy o lutowej konferencji w Polsce poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Zaznaczał, że jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. – Skupimy się na kwestii stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. W tym zawiera się ważny problem, by Iran nie stanowił czynnika destabilizującego – tłumaczył. Pompeo podkreślił, że wśród gości konferencji znajdą się przedstawiciele Azji, Afryki, obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji przyznał, że na konferencję nie zaproszono przedstawicieli Iranu. – Irańczycy używają języka, który jest trudny do zaakceptowania. Ostatnio odnoszą się w taki sposób również wobec Polski – stwierdził. Kilka dni temu poinformowano, że na konferencji nie będzie przedstawiciela Rosji. – Właśnie Rosja poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencji. I to jeszcze przed zapoznaniem się z jej programem. Pokazuje to, że konferencja nie leży w interesie Rosji. Szkoda, bo Rosja odgrywa ważną rolę na Bliskim Wschodzie – ocenił Czaputowicz. Na szczyt do Polski przylecą wiceprezydent USA Mike Pence, premier Izraela Benjamin Netanjahu i szefowie dyplomacji kilku państw Bliskiego Wschodu. Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował Europę Zachodnią.

