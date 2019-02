Laboratorium narkotyków zlikwidowane. Policja zatrzymała „chemika”

Nielegalne laboratorium znajdowało się w wynajmowanym mieszkaniu na terenie gminy Kołobrzeg, w województwie zachodniopomorskim. Z ustaleń policjantów wynika, że w produkcję narkotyków może być zamieszany 42-latek. Wszystko wskazuje na to, że chcąc szybko zarobić, mężczyzna postanowił produkować narkotyki, a następnie je sprzedać. Jego plany przekreśliło wkroczenie funkcjonariuszy opolskiego CBŚP i policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Podczas działań zlikwidowano laboratorium amfetaminy i zatrzymano „chemika”.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli odczynniki chemiczne, pełne wyposażenie laboratorium oraz 850 gramów amfetaminy w postaci stałej i 2,3 litra płynnej amfetaminy, z której można wytworzyć ponad 3 kg sproszkowanej amfetaminy. W Prokuraturze Okręgowej w Opolu podejrzanemu przedstawiono zarzuty wytworzenia znacznej ilości amfetaminy, celem dalszego wprowadzenia do obrotu, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Akcja policji w województwie dolnośląskim

Tam zlikwidowali 2 plantacje konopi znajdujące się w wynajmowanych domach we Wrocławiu i jego okolicy. W specjalnych namiotach przeznaczonych do uprawy rosło 369 krzewów roślin, które były już w końcowej fazie wzrostu. Policjanci likwidując plantacje tuż przed zbiorem, zapobiegli wprowadzeniu narkotyków na rynek. Do sprawy zatrzymano 35-letniego mężczyznę. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzany mógł zajmować się tym procederem od 2017 roku.

W obu przypadkach nadzorująca prowadzone postępowania przygotowawcze Prokuratura Okręgowa w Opolu wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanych osób środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań. Do wniosków tych przychylił się Sąd Rejonowy w Opolu aresztując obu mężczyzn na 3 miesiące.