67-latka podwiozła autostopowiczkę. Została przez nią napadnięta

Do opisywanego zdarzenia doszło pod koniec stycznia w jednej z miejscowości w powiecie brzeskim. Z ustaleń śledczych wynika, że 67-letnia kobieta zatrzymała swój pojazd i zaproponowała pomoc autostopowiczce. Zawiozła zziębniętą 25-latkę do swojego domu. Tam poczęstowała ją ciepłą herbatą, a także podarowała kurtkę, po czym odwiozła do wskazanej miejscowości. Gdy kobiety dotarły na miejsce, autostopowiczka zaczęła wyzywać i szarpać kierującą. Zażądała pieniędzy. Zabrała je wraz z torebką i kluczami od samochodu. Następnie uciekła. 67-latka wezwała policję.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia. Ustalili rysopis podejrzanej. Już po godzinie od otrzymania zgłoszenia zatrzymali kobietę w jej mieszkaniu. 25-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego w chwili zatrzymania była nietrzeźwa. Miała dwa promile alkoholu. Kobieta usłyszała zarzut rozboju, do którego się przyznała. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.