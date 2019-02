Sejm poszukuje pracowników sprzątających. Uwagę zwróciły wymagania wobec kandydatów

Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu opublikowało ogłoszenie o naborze pracownika do sprzątania w Biurze Administracyjnym na pół etatu. Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in. utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonym rejonie, mycie okien, pranie dywanów, sortowanie makulatury czy uzupełnianie na bieżąco środków czystości w wybranych pomieszczeniach.

Uwagę zwróciły wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci. I tak oto osoby, które chciałyby się zatrudnić w Biurze Administracyjnym Sejmu muszą wykazać się znajomością środków czystości, umiejętnościami sprzątania, współpracy w grupie i posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości, a także rzetelnością wykonywania obowiązków, dyspozycyjnością, gotowością do pracy n wysokości oraz uczciwością. Mile widziane jest także co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Osoby, które są zainteresowane tą ofertą powinny wysłać swoje CV oraz list motywacyjny na adres Kancelarii Sejmu.

