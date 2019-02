Mówił o Polakach, że są „gó***m” oraz „cwelami”. Hans G. został skazany

– Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście g****m – brzmiała jedna z wypowiedzi Hansa G. Niemiecki przedsiębiorca mówił także, że „zabiłby wszystkich Polaków". – Nie miałbym z tym problemu! Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że taki jestem! – dodawał. Mężczyzna miał także żartować, ze cyklon B to najlepsze perfumy dla Polaków. Sprawa ujrzała światło dzienne w marcu 2016 roku za sprawą nagrań, jakie w Telewizji Republika zaprezentowała Natalia Nitek-Płażyńska.

„Musimy walczyć o swoją godność”

Jak podaje „Fakt”, przedsiębiorca prowadził na Pomorzu firmę, w której pracowała właśnie Płażyńska. Była pracownica Hansa H. wytoczyła mu proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Wyrok w sprawie zapadł 11 lutego. Sąd Okręgowy w Gdańsku ocenił, że Niemiec jest winny szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. Ma nie tylko przeprosić powódkę, ale także zapłacić 50 tys. zł zadośćuczynienia. Pieniądze trafią na konto Muzeum Piaśnickiego.