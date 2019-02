Silne podmuchy wiatru i oblodzone drogi. Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, które w sumie dotyczą 11 województw. Mieszkańcy północnych krańców Polski muszą się przygotować na silne podmuchy wiatru. Dla kilku powiatów w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim wydano bowiem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h. Alerty będą obowiązywać do 11 lutego do godziny 22.

Oblodzone drogi będą stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, a także dla dla wschodniej części województwa wielkopolskiego. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura w tych regionach będzie się wahała od -1 do 0 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do 12 lutego do godziny 8 rano.

Trudne warunki pogodowe czekają także mieszkańców części województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. IMGW wydało alerty 2 stopnia, co oznacza, że stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.