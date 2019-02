NFZ uruchomił portal z darmowymi dietami. Jak z niego korzystać?

Krok po kroku

Po wejściu na stronę diet przygotowanych przez NFZ musimy wpisać swój adres e-mail oraz wymyślić hasło. Następnie uzupełniamy dane: płeć, wagę, wzrost, wiek oraz aktywność fizyczną: od opcji pacjent leżący po osobę wyczynowo uprawiającą sport. Chwilę później uzyskamy dane o naszym indeksie BMI. Na stronie pojawią siętakże dane dotyćżace minimalnej liczby kalorii, którą powinniśmy spożywać danego dnia przy naszym trybie życia. Do wyboru mamy trzy rodzaje diety DASH: 1200, 1500 oraz 1800 kalotii. Eksperci NFZ przygotowali gotowe jadłospisy na 14 dni. Przy każdym posiłku napisana jest jego kaloryczność. W systemie jest także opcja pobrania pliku pdf oraz gotowej listy zakupów.

Na czym polega dieta DASH?



Dieta DASH ma wiele plusów. Oprócz utraty wagi, obejmują one niższe ciśnienie krwi, obniżony poziom cholesterolu i zmniejszone ryzyko chorób serca. Mówiąc w skrócie – pomaga ludziom poprawić ogólny stan zdrowia. Tak naprawdę dieta DASH została stworzona, by pomóc obniżyć ciśnienie krwi bez leków. Jednak eksperci szybko zauważyli, że pomaga również schudnąć. To dlatego, że jej główne założenia opierają się na zdrowym odżywianiu, a nie restrykcyjnym liczeniu kalorii i odmawiania sobie wielu produktów spożywczych.

Na diecie DASH jemy przede wszystkim: