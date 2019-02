Joanna Sadzik prezesem Stowarzyszenia Wiosna. Ksiądz Grzegorz Babiarz odwołany

Stowarzyszenie podało na swojej stronie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odwołało Księdza Grzegorza Babiarza z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Ponadto Walne Zgromadzenie powołało Joannę Sadzik na stanowisko Prezesa Zarządu, potwierdziło mandat członków Zarządu Dominiki Langer-Gniłka oraz Anny Wilczyńskiej oraz powołało ponownie w skład Zarządu Jakuba Marczyńskiego. Wybrano również przewodniczącego komisji rewizyjnej, funkcję tę objął Paweł Mazur.

„Przez lata Wiosna przestała być stowarzyszeniem jednej, kilkunastu czy nawet kilkuset osób. Jest dziś ruchem społecznym. Należy do setek tysięcy ludzi, którzy ją tworzą. Jak pokazał ostatni kryzys – to właśnie w tym tkwi jej największa siła. To dzięki temu przetrwała. I za tym potencjałem musi nadążyć struktura organizacyjna” – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Dymisja Stryczka

We wrześniu na portalu Onet ukazał się artykuł Janusza Schwertnera na temat prezesa stowarzyszenia Wiosna, księdza Jacka Stryczka. Wynikało z niego, że duchowny, który odpowiadał wówczas m.in. za organizację akcji „Szlachetna Paczka”, miał poniżać i szantażować swoich współpracowników. Trwa śledztwo, które ma wykazać, czy w stowarzyszeniu dochodziło do mobbingu. 21 września ks. Stryczek podał się do dymisji. Stanowisko prezesa stowarzyszenia Wiosna objęła Joanna Sadzik.

Sadzik odwołana

W poniedziałek 4 lutego 2019 roku walne zgromadzenie już w pierwszej minucie posiedzenia, odwołało dotychczasową prezes stowarzyszenia Joannę Sadzik. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianego portalu wynika, że wnioskowały o taką decyzję osoby „kojarzone z księdzem Stryczkiem". Następnie zaproponowano, aby funkcję prezesa objął ksiądz Grzegorz Babiarz. Jak informuje Onet, ksiądz Babiarz to znajomy księdza Stryczka, a do zmiany władzy w stowarzyszeniu doszło „w atmosferze skandalu”. Zarząd Stowarzyszenia Wiosna podał się do dymisji. Wolontariusze chcieli, by na stanowisko prezesa wróciła Joanna Sadzik.

Reportaż o księdzu Jacku Stryczku

Praca nad reportażem o księdzu Jacku Stryczku trwała kilka miesięcy. Dziennikarz Onetu Janusz Schwertner rozmawiał z byłymi i obecnymi współpracownikami duchownego. Niektórzy z rozmówców Schwertnera twierdzili, że po odejściu ze stowarzyszenia musieli korzystać z pomocy terapeuty, ponieważ praca z ks. Stryczkiem wywołała u nich problemy emocjonalne. Duchowny miał nie tylko poniżać osoby z nim współpracujące, ale także stygmatyzować tych, którzy w jego opinii byli otyli. Miał także uciekać się do seksistowskich komentarzy pod adresem kobiet. Sam zainteresowany nie zgadza się z tezami zawartymi w reportażu.

„Nie zgadzam się z zarzutami postawionymi w artykule Onetu. Uważam, że tekst jest jednostronny, emocjonalny, a przez to nieprawdziwy. Trudno jest z nim polemizować, ponieważ w tekście znajdują się wypowiedzi osób, które w żaden sposób nie zostały zweryfikowane. Zabrakło w nim także wielu naszych wyjaśnień” – napisał ks. Stryczek na Facebooku.