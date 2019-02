TVP oceniona przez REM za materiały o Adamowiczu. „Był obiektem oszczerstw”

Na prośbę pięciu prezydentów polskich miast Rada Etyki Mediów przeanalizowała materiały TVP o Pawle Adamowiczu. Wzięto pod uwagę kilkanaście wyemitowanych materiałów, głównie z 2018 roku. „Rada stwierdziła, że autorzy tych publikacji manipulują faktami, sugestiami i domniemaniami tak, by przedstawić Pawła Adamowicza jako osobę niegodną zaufania. (...) Był obiektem oszczerstw, ale nie miał prawa do obrony” – podano w oświadczeniu REM.

W dalszej części dokumentu REM stwierdza, że autorzy publikacji TVP o Pawle Adamowiczu „złamali pięć z siedmiu zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów” (prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwa dobra odbiorcy). „Odbiorca – czytelnik, radiosłuchacz, telewidz – ma prawo do prawdy. REM stwierdza, że w publikacjach TVP o prezydencie Gdańska odmówiono odbiorcy tego prawa” – podano.

Propaganda?

Rada Etyki Mediów oceniła także, czy TVP uprawia propagandę. „Zdaniem REM analiza publikacji TVP na temat Pawła Adamowicza w pełni potwierdza opinię dr Wiesława Baryły, psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS, iż »Telewizja Polska uprawia propagandę, która służy do niszczenia przeciwników partii rządzącej« i »sięgając po najgorsze techniki komunikacji nie daje zaatakowanym najmniejszych szans na przedstawienie własnego stanowiska« – czytamy w dokumencie opublikowanym 11 lutego. „REM nie ma jednak wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim kompetencji, by dociekać - o co prosili autorzy pisma Związku Miast Polskich - czy złamanie wskazanych zasad etyki dziennikarskiej wobec Pawła Adamowicza można uznać za okoliczność związaną z zamachem na jego życie" – wyjaśniono w piśmie, które w imieniu Rady Etyki Mediów podpisał jej przewodniczący, Ryszard Bańkowicz.

Komentarz Dulkiewicz

Do opinii wydanej przez REM odniosła się w mediach społecznościowych komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. „Nie możemy o tym milczeć, bo milczenie jest bliskie obojętności. Polska zasługuje na media publiczne wysokiej jakości. Odbudowa wiarygodności telewizji polskiej nie będzie prosta, ale głęboko wierzę, że nastąpi ona prędzej niż wyobrażają to sobie osoby odpowiedzialne za obecny stan TVP” – napisała.