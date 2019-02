Lech Wałęsa spotkał się ze światowej sławy aktorką. Założył koszulkę z napisem Konstytucja

W poniedziałek 11 lutego 2019 roku Lech Wałęsa wziął udział w festiwalu filmowym „Cinema For Peace” w Berlinie. Były prezydent na bieżąco informował internautów, w jaki sposób przebiega gala. „»Ściankę« już mam zaliczoną. Dziwne uczucie” – napisał, podpisując jedno ze zdjęć zamieszczonych na Twitterze.

Jak się później okazało na festiwalu filmowym laureat pokojowej Nagrody Nobla spotkał francuską aktorkę Cathrine Denevue. „Spotkanie na gali »Cinema For Peace« w Berlinie z wybitną aktorką Catherine Deneuve” – czytamy w kolejnym wpisie byłego prezydenta w mediach społecznościowych. Co ciekawe, podczas gali Lech Wałęsa przemawiał do zgromadzonych. Uwagę przykuwał również strój byłego prezydenta. Wałęsa podczas gali ubrany był w koszulkę z napisem Konstytucja.

Cathrine Deneve

Urodzona w 1943 roku Deneuve bez wątpienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek europejskich. Sławę przyniósł jej musical „Parasolki z Cherbourga” Jacquesa Demy z roku 1964. Szczególnie bliska polskim sercom stała się dzięki występowi we „Wstręcie” Romana Polańskiego (1965), gdzie wcieliła się w popadającą w obłęd Carol Ledoux. Dwukrotnie zagrała u Luisa Buñuela („Piękność dnia” z roku 1967 oraz „Tristana” z 1970). Na wyróżnienie przez Akademię Filmową musiała poczekać do roku 1993 – amerykańskie gremium nominowało ją do Oscara za rolę w „Indochinach” Régisa Wargniera. Jako że nie kryła swojej fascynacji kinem Larsa von Triera, w roku 2000 reżyser zaangażował ją do „Tańcząc w ciemnościach”. Przez ostatnie lata występowała między innymi w następujących produkcjach: „Z podniesionym czołem”, „Zupełnie Nowy Testament”, „Dwie kobiety”.