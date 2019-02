Lech Wałęsa ma 48 godzin, aby przeprosić Piotra Dudę. Chodzi o kontrowersyjną grafikę

W sobotę 9 lutego 2019 roku Lech Wałęsa na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieścił zdjęcie, które wywołało kontrowersje. Sugerowało, że Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, był członkiem ZOMO. „Piotr Duda kiedyś stał tam gdzie stało ZOMO, a teraz stoi tam gdzie jest »Solidarność«” – w ten sposób była podpisana grafika. Jak zauważa portal tysol.pl, opublikowane przez Lecha Wałęsę zdjęcie krąży w internecie już od kilku lat.

Wpis byłego prezydenta na Facebooku wzbudził zainteresowanie internautów. Post został udostępniony 600 razy, a 1,7 tys. osób go polubiło. Wśród komentarzy pojawiło się wiele takich, które były obraźliwe w stosunku do Piotra Dudy. Wkrótce Lech Wałęsa usunął wpis ze swojego oficjalnego konta.

W poniedziałek 11 lutego 2019 roku do biura Lecha Wałęsy wpłynęło wezwanie przedsądowe. Piotr Duda domaga się przeprosin o następującej treści: „Ja, Lech Wałęsa oświadczam, że zdjęcie opublikowane przeze mnie w dniu 9 lutego 2019 roku na moim profilu www.facebook.com/lechwalesa/ sugerujące, że Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pan Piotr Duda służył w ZOMO, umieściłem będąc świadomym, że pokazuje ono zupełnie inną osobę, niż pan Piotr Duda, o czym wiedziałem, gdyż już w 2017 roku za podobną moją wypowiedź o rzekomej służbie Pana Piotra Dudy w ZOMO publicznie Go przepraszałem, zaś zrobiłem to w celu zdyskredytowania Pana Piotra Dudy jako osoby publicznej i przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, czym naruszyłem dobre imię, cześć oraz godność osobistą Pana Piotra Dudy, nad czym ubolewam i za co Pana Piotra Dudę przepraszam”. Lech Wałęsa ma 48 godzin, aby opublikować przeprosiny.

