Anna Maria Anders tańcząca do „Hej Sokoły”. Ten filmik stał się hitem internetu

Co ciekawe, całość nagrania pojawiła się w serwisie YouTube w lipcu ubiegłego roku. Materiał pochodzący z 80. Parady Pułaskiego w Cheektowadze nie zdobył jednak wielu fanów, a do tej pory obejrzano go niespełna 200 razy. Zupełnie co innego można powiedzieć o materiale, który pojawił się ostatnio na Twitterze.

Pląsy do „Hej sokoły”

Spostrzegawczy internauta zauważył, że na wspomnianym nagraniu z lipca, występuje Anna Maria Anders. Pełnomocniczka premiera do spraw dialogu międzynarodowego wystąpiła na scenie w towarzystwie Polonii. W tle brzmi biesiadna piosenka towarzysząca Polakom przy wielu imprezowych okazjach czyli „Hej sokoły”. Senator Anders najwyraźniej „poczuła rytm” i zaczęła tańczyć w takt muzyki. Co na to internauci? Większość komentarzy jest krytyczna.

„Przepraszam, jak to odzobaczyć?” – brzmi jeden z komentarzy. „Proponuję tytuł: »jak nie przeprowadzać porannej gimnastyki«” – napisał ktoś inny. Nie brakuje także opinii, że materiał opublikowany na Twitterze po prostu rozbawił internautów.

