Jakubiak: Za Platformy Obywatelskiej dzieci kradły sobie kanapki w szkołach

„Tak się bawią elity PiS za pieniądze Polaków! Kancelaria Sejmu planuje wydać nawet 260 tys. zł na wykwintne potrawy podczas wielkiego przyjęcia w Teatrze Wielkim. Za te pieniądze, za które elity PiS uraczą swoje podniebienia, można by kupić ciepły posiłek dla 52 tys. dzieci” – czytamy na Twitterze Platformy Obywatelskiej.

PO nawiązała do koncertu, który odbędzie się 19 lutego w ramach obchodów 100-lecia Sejmu Ustawodawczego. Z dokumentów przetargowych, do których dotarli dziennikarze „SE” wynika, że na sam catering zaplanowano 260 tys. zł. Komunikat w sprawie wydało już Centrum Informacyjne Sejmu. Czytamy w nim, że tekst „SE” zawiera informacje „nieprawdziwe i nieścisłe”, kwoty przytoczone w materiale były wstępnymi szacunkami budżetowymi a po otrzymaniu ofert w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego, wydatkowane środki na catering będą kilkukrotnie niższe” – wyjaśniono.

Wpis PO w programie „Tłit” Wirtualnej Polski skomentował Marek Jakubiak. – Przyganiał kocioł garnkowi. Akurat PO nie powinno się wypowiadać w tych sprawach w ogóle (...) Trzeba odróżnić dziadowskie państwo od państwa rozsądnego (...) Oni mówią jedni i drudzy nie o swoich pieniądzach – tłumaczył poseł. Pytany o to, czy te pieniądze można by spożytkować w lepszy sposób, wysnuł dość zaskakującą tezę. – Za Platformy Obywatelskiej dzieci kradły sobie kanapki w szkołach. Teraz nie słyszę już o tym, nawet w Warszawie. Oni powinni milczeć, a nie napuszczać jedni na drugich. To, że dzisiaj dzieci nie kradną sobie jedzenia z tornistrów to jest wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, bo tego nikt nie chciał widzieć – stwierdził Marek Jakubiak.

