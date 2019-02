Paweł Kukiz spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. O czym rozmawiali politycy?

Jak podaje Fakt24, w ostatnim czasie Paweł Kukiz spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, prezydentem Andrzejem Dudą, a także prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Podczas rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, Paweł Kukiz mówił o wprowadzeniu tzw. sędziów pokoju, a także przekonywał prezesa PiS do poparcia projektu „ustawy antysitwowej”. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że do pierwszego pomysłu zarówno Andrzej Duda jak i część polityków należących do Prawa i Sprawiedliwości, odnoszą się przychylnie.

„Ustawa antysitwowa” wprowadziłaby między innymi obowiązek wypełniania przez polityków oświadczeń dotyczących tego, jakie stanowiska w administracji publicznej pełnią członkowie ich rodzin. Zatajenie prawdy mogłoby być karane grzywną, a nawet więzieniem. Z kolei sędziowie pokoju mieliby być wybierani i rozliczani przez obywateli. Dodatkowo, zgodnie z założeniami, orzekaliby według uproszczonej procedury w prostych sprawach cywilnych i karnych.

Paweł Kukiz potwierdził w rozmowie z Fakt24, że doszło do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, jednak nie ujawnił szczegółów. Anonimowi członkowie ruchu Kukiza twierdzą, że to od reakcji Jarosława Kaczyńskiego na postulaty przedstawione przez Pawła Kukiza zależy czy dojdzie do jakiejkolwiek politycznej współpracy. Jak podaje Fakt24, do posłów Kukiza zwracają się także politycy PO, „sondując” czy członkowie ruchu Kukiz'15 udzielą wsparcia szerokiej koalicji opozycyjnej.