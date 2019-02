Konferencja dot. Bliskiego Wschodu w Warszawie. Co trzeba wiedzieć?

Na początku stycznia Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych w wywiadzie dla Fox News poinformował, że szczyt dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie, odbędzie się w dniach 13-14 lutego w Polsce. – Skupimy się na kwestii stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. W tym zawiera się ważny problem, by Iran nie stanowił czynnika destabilizującego – dodał. Pompeo podkreślał wówczas, że wśród gości konferencji znajdą się przedstawiciele Azji, Afryki, obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu.

W poniedziałek 11 lutego 2019 roku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował, że w konferencji wezmą udział przedstawiciele z około 60 państw. W Warszawie pojawią się między innymi wiceprezydent Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo, premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz szefowie dyplomacji kilku krajów Bliskiego Wschodu. Zabraknie z kolei przedstawicieli Rosji, Autonomii Palestyńskiej oraz niektórych państw muzułmańskich. Nie pojawią się również politycy z Iranu. Przypomnijmy - tuż po ogłoszeniu, że szczyt odbędzie się w Polsce, pojawiła się ostra reakcja szefa dyplomacji Iranu. „Przypomnienie dla gospodarzy/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy brali udział w ostatnim amerykańskim antyirańskim show są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. A Iran jest silny jak nigdy. Polski rząd nigdy nie zmyje tego wstydu: podczas gdy Iran ratował Polaków w trakcie II wojny światowej, Polska teraz gości desperacki antyirański cyrk” – napisał na Twitterze Dżawad Zarif.

Protesty

Podczas dwudniowej konferencji ws. Bliskiego Wschodu odbędzie się demonstracja irańskiej opozycji i jej sympatyków. Wcześniej zostanie zorganizowana konferencja prasowa, na której wystąpią znani politycy: burmistrz Nowego Jorku Rudolf Guliani, były premier Algierii Sid Ahmed Ghozali, a także były amerykański senator Robert Torricelli. Organizatorami demonstracji są osoby związane z Narodową Radą Irańskiego Oporu, a także – jak sami się określają – przedstawiciele środowisk laickich i prodemokratycznych. Demonstranci uważają, że obecny rząd w Iranie powinien zostać obalony. Podczas protestu chcą także zwrócić uwagę na represje, których doświadcza irańska opozycja.

Utrudnienia w ruchu

Organizacja konferencji ws. Bliskiego Wschodu to duże wyzwanie logistyczne. W związku z tym wydarzeniem pojawią się zmiany w ruchu w Warszawie. Wiele ulic zostanie wyłączonych z parkowania.

12 lutego

Od wczoraj, od godz. 20 do piątku, 15 lutego, do godz. 8, wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej, Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu), Konopnickiej na odcinku od Prusa do parkingu (po stronie hotelu), jezdnia prowadząca z Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży, E. Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej, Śliska, Sienna na odcinku od Sosnowej do E. Plater, Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej, Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem), Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem), pl. Piłsudskiego na odcinku od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich, Ossolińskich, Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

13 lutego

Od dzisiaj, od godz. 6 do czwartku, 14 lutego, do godz. 6 zamknięty dla ruchu samochodów oraz pieszych będzie pl. Zamkowy (wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny). Przez całą środę (od godz. 0.01 do 24) wyłączone z parkowania będą: pl. Zamkowy (wraz z tzw. dziedzińcem trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny), ulice: Miodowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Senatorskiej, Podwale na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej, Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwale, Kapitulna, Piekarska, Piwna na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Świętojańska na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa na odcinku od Starej do Boleść, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Bugaj, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Boleść do Grodzkiej (po stronie Zamku Królewskiego), parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd) oraz ślimaki zjazdowe mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

W dniach spotkania wojewoda mazowiecki wprowadził na części stołecznych dzielnic zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Nie wolno będzie przewozić materiałów wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie, na obszarze ograniczonym ulicami: Raszyńska, Towarowa, Okopowa (od ul. Towarowej do ul. Stawki), Stawki, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie (od Sanguszki do Wybrzeża Kościuszkowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec, Czerniakowska (od Solec do Gagarina), Gagarina, Spacerowa, Goworka, Puławska (od Goworka do Waryńskiego), ul. Waryńskiego (od Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (od Waryńskiego do Wawelskiej) i Wawelska (od al. Armii Ludowej do Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze Południe, na obszarze ograniczonym ulicami: Wał Miedzeszyński (od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego), Wybrzeże Szczecińskie (od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście), Zamoście, Sokola (od Zamoście do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Sokolej do Targowej), Targowa (od Zamoyskiego do al. Zielenieckiej), al. Zieleniecka (od Targowej do Ronda Waszyngtona), Rondo Waszyngtona, Francuska (od Ronda Waszyngtona do Zwycięzców), Zwycięzców (od ul. Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego).

Kontrole na granicach

Z uwagi na konferencję bliskowschodnią, która odbędzie się w Warszawie, wracają tymczasowo kontrole na polskich granicach. Do 16 lutego funkcjonariusze straży granicznej sprawdzać będą wyrywkowo osoby wjeżdżające do Polski. O wprowadzeniu od 10 do 16 lutego kontroli granicznych na wszystkich odcinkach granicy wewnętrznej Schengen poinformował za pośrednictwem Twittera zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świerszcz. Straż graniczna przypomina z kolei, że podróżni powinni mieć w tym czasie przy sobie dowód osobisty lub paszport. Na zachodzie i na południu kraju granice będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Sprawdzane będą tylko osoby wjeżdżające do Polski.

Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki wprowadził w Warszawie stopień alarmowy BRAVO-CRP – drugi w czterostopniowej skali dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Będzie obowiązywał na terenie Warszawy w dniach 11-15 lutego. Dodatkowo zostanie również wprowadzony w stolicy pierwszy stopień zagrożenia alarmowego ALFA.