Jedyna taka studniówka w Polsce. Uczniowie zatańczyli Poloneza Równości

To była jedyna taka studniówka w Polsce. Maturzyści z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska" w Warszawie zatańczyli Poloneza Równości w parach jednopłciowych. W ten sposób chcieli się solidaryzować z młodzieżą LGBT+, która doświadcza dyskryminacji. – Od lat staramy się traktować uczniów podmiotowo, kształtować w nich postawy w kontrze do nienawiści i wykluczenia społecznego, a co najważniejsze – dać im poczucie bezpieczeństwa oraz poszanowania godności człowieka. Kiedy więc zdecydowali, że chcą wesprzeć osoby LGBT+, wiedzieliśmy, że powinniśmy w tym pomóc. Mamy nadzieję, że ten gest doda odwagi uczniom LGBT+, sprawi, że poczują się bezpieczni i akceptowani. Spowoduje także szersze zrozumienie dla dylematów, z którymi się borykają – powiedziała dyrektorka szkoły Wanda Łuczak dodając, akcja miała charakter dobrowolny.

– Tańczymy Poloneza Równości bo kochamy i wspieramy naszych homoseksualnych przyjaciół, którzy codziennie są zmuszani do ukrywania się ze swoją miłością. Mamy już po prostu dość społeczeństwa, które akceptuje tylko tych, których wygodnie jest im akceptować – powiedziała jedna z uczennic.

Problemy uczniów LGBT+

Jak pokazują badania Kampanii Przeciw Homofobii, Fundacji Trans-Fuzja i Lambda Warszawa, aż 70 proc. nastolatków LGBT+ nękają depresja i myśli samobójcze. Szkoła zaś jest miejscem, w którym najczęściej doznają przemocy.Na problemy mniejszości seksualnych reagują inni młodzi ludzie. 76 proc. uczniów i studentów w Polsce zauważa przemoc skierowaną przeciwko rówieśnikom LGBT+.