Wspólne oświadczenie Czaputowicza i Pompeo dla CNN. „Solidarność po raz kolejny jest popularna w Polsce”

„Solidarność po raz kolejny jest popularna w Polsce – choć nie tak, jak mogłoby się wydawać. Koncepcja, która nadała nazwę ruchowi antykomunistycznemu w latach 80. XX wieku, charakteryzuje się silnym partnerstwem między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Solidarność jest tym, czego oczekujemy od wszystkich krajów w tym tygodniu w Warszawie” – tymi słowami zaczyna się wspólne oświadczenie Mike'a Pompeo i Jacka Czaputowicza opublikowane na łamach CNN.

Ministrowie podkreślili, że podczas konferencji zostanie poruszona kwestia konfliktów w Syrii oraz Jemenie, a także sposoby osiągnięcia porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Dyskutowane będą także sprawy broni rakietowej, bezpieczeństwa energetycznego oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni i zapobiegania terroryzmowi. Komentując relacje polsko-amerykańskie przypomniano, że dokładnie sto lat temu Polska i Stany Zjednoczone formalnie nawiązały stosunki dyplomatyczne, gdy amerykański dyplomata Hugh Gibson założył prowizoryczną ambasadę w warszawskim hotelu Bristol. Wspomniano również postaci Tadeusza Kościuszki czy Kazimierza Pułaskiego.

„Stany Zjednoczone i Polska starają się żyć zgodnie z tymi przykładami, które zapisała historia. Nasze czasy tego wymagają. Prezydent Trump podkreślił w Warszawie dwa lata temu, że ustanowienie bezpieczeństwa w naszym świecie to nie tylko zobowiązanie pieniędzy, to zobowiązanie woli. Jak sugerują te słowa, najlepszym sposobem osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest to, by każdy kraj dołożył do tego starań. Wzywamy do nowej solidarności” – zaapelowali Pompeo i Czaputowicz.

Mike Pompeo w Polsce

Wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Warszawie odbywa się z okazji organizowanego wspólnie przez Polskę i USA Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Jednym z głównych tematów spotkania były relacje polsko-amerykańskie w zakresie bezpieczeństwa. Minister Czaputowicz oraz sekretarz Pompeo rozmawiali między innymi o wzmocnieniu zaangażowania USA w Europie i Polsce. Obaj rozmówcy zgodzili się co do znaczenia silnych więzi transatlantyckich dla stabilnego i bezpiecznego rozwoju państw wspólnoty europejskiej oraz wagi zaangażowania i obecności USA na kontynencie. Poruszyli też kwestię roli Sojuszu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa w Europie. – Razem musimy stawić czoło zagrożeniom związanym z bronią nuklearną, terroryzmem, cyberatakami – zaznaczył minister Czaputowicz. Politycy rozmawiali także o współpracy w dziedzinie energetyki, m.in. w kontekście dywersyfikacji źródeł dostaw energii i budowy gazociągu Nord Stream 2. – Podzielamy stanowisko, że Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Uważamy, że to przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla tego bezpieczeństwa – podkreślił szef polskiej dyplomacji.