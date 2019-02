Uczelnia ojca Rydzyka będzie szkoliła sędziów. Dostanie na to niemal 4 mln zł od ministerstwa

Jak przypomina portal tvn24bis.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości w kwietniu 2018 roku ogłosiło konkurs na „szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego” . Przystąpiło do niego 11 organizacji, a środki unijne przyznano ostatecznie czterem projektom. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzyma około miliona złotych. 700 tys. zł więcej trafi na konto Krajowej szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Najwięcej, bo ponad 3,8 mln zł otrzyma Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej należąca do założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka fundacji Lux Veritatis.

Poseł PO pyta o dokumentację

Środki mają zostać przeznaczone na szkolenie sędziów „w zakresie komunikacji i negocjacji”. Co ciekawe, uczelnia toruńskiego redemptorysty otrzyma największe dofinansowanie, chociaż jej projekt wśród czterech wybranych otrzymał najmniej punktów. Pozostałe siedem projektów wprawdzie zostało pozytywnie rozpatrzonych, ale dotacje nie zostaną im przyznane „ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie oraz założenia konkursowe” .