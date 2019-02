Premier Izraela o „wspólnym interesie wojny z Iranem". Wpis usunięto, zastąpiono innym

„(Konferencja bliskowschodnia – red.) to otwarte spotkanie z przedstawicielami czołowych państw arabskich, którzy siadają razem z Izraelem, by posunąć naprzód wspólny interes wojny z Iranem" – wpis o tej treści zamieszczono na twitterowym koncie premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wkrótce został on usunięty. Na profilu opublikowano nowy, w którym sformułowanie „wojna z Iranem” zastąpiono frazą „zwalczanie Iranu”. O sprawie w mediach społecznościowych poinformował dziennikarz Michał Sznajder.

Błąd w tłumaczeniu miał popełnić zespół prasowy premiera. „Zespół Netanjahu przetłumaczył z hebrajskiego frazę »sprzeciwiać się czemuś, oponować przeciwko czemuś« jako »wojna«, inicjując międzynarodowy kryzys" – napisał na Twitterze amerykański dziennikarz Matthew Yglesias.

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Iranu. W tweecie ocenił postawę premiera Netanjahu oraz konferencję dot. Bliskiego Wschodu. „Irańczycy znają urojenia Netanyahu, teraz świat i uczestnicy Warszawskiego Cyrku również to wiedzą" – napisał Javad Zarif.

