Jakub Błaszczykowski zgłoszony do prestiżowej nagrody. Nie zdobył jej żaden Polak

Nagroda FIFA Fair Play po raz pierwszy została przyznana w 1987 roku. Zdobyć wyróżnienie może osoba, która odznacza się wzorowym zachowaniem, a co za tym idzie promuje „ducha fair play”. Mimo kilkudziesięciu edycji konkursu nagrody nie otrzymał dotychczas żaden Polak. Być może już wkrótce się to zmieni, ponieważ dziennikarze „Super Expressu” zgłosili kandydaturę Jakuba Błaszczykowskiego do FIFA Fair Play Award.

Jakub Błaszykowski i Wisła Kraków

Były kapitan reprezentacji Polski został w ten sposób doceniony za pomoc, którą zaoferował zmagającej się z kryzysem finansowym Wiśle Kraków. W połowie stycznia okazało się, że biznesmen Jarosław Królewski zadeklarował, że wraz ze swoim przyjacielem i Jakubem Błaszczykowskim pożyczą Wiśle Kraków 4 mln złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na spłatę długów wobec piłkarzy, którzy od lipca czekają na pensje. Biznesmen podkreślił, że to nie pierwszy raz, kiedy Błaszczykowski pomaga Wiśle. Latem piłkarz pożyczył jej 1,2 mln złotych niezbędne do uratowania licencji.

Na początku lutego Błaszczykowski podpisał kontrakt z klubem. Na mocy umowy obowiązującej przez pół roku, Jakub Błaszczykowski będzie zarabiał 500 zł netto miesięcznie. Jest to najniższa możliwa pensja, jak może mieć zapisaną w kontrakcie piłkarz zawodowy. Reprezentant Polski i tak nie weźmie tych pieniędzy dla siebie. Postanowił, że będzie przekazywał je na bilety na mecze Wisły dla podopiecznych Domów Dziecka.

Nagroda FIFA Fair Play zostanie przyznana pod koniec lutego 2019 roku. W zeszłym roku wyróżniony został Lennart Thy, napastnik PEC Zwolle. Wcześniej piłkarz występował w VVV-Venlo. Wówczas został dawcą komórek macierzystych, które przekazywał dziecku choremu na białaczkę.

