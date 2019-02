Lech Wałęsa żąda przeprosin. Na liście jest kilkanaście nazwisk

Lech Wałęsa za nazwanie go TW „Bolkiem", „zdrajcą”, a także formułowanie innych słów, które naruszają jego dobre imię, żąda przeprosin. Dodatkowo były prezydent od osób, które w jego ocenie niesłusznie go oceniły, domaga się przekazania 10 tys. złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wzywa również do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych.

Lech Wałęsa złożył już pozew przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi. Chociaż sąd otrzymał stosowne dokumenty w sierpniu 2018 roku, proces wciąż się nie rozpoczął. Z kolei wezwania przedsądowe były prezydent wysłał do doradcy prezydenta Andrzeja Zybertowicza, który nazwał go „płatnym donosicielem SB”, a także do Jana Pietrzaka, który z kolei oskarżał Lecha Wałęsę o „zdradę narodu”. W imieniu Lecha Wałęsy pisma wysyła Kancelaria prawna Świeca i Wspólnicy.

Kto znalazł się na liście?

Instytut Lecha Wałęsy w ostatnim czasie prowadził monitoring mediów. Zwracano szczególną uwagę na pojawiające się wypowiedzi o byłym prezydencie. Znaleziono takie, które zdaniem pracowników instytutu naruszają dobre imię Wałęsy. Jak podaje Gazeta.pl, w związku z tym pozwu może spodziewać się Ryszard Majdzik, który na antenie TVP Info stwierdził miedzy innymi, że Lech Wałęsa „donosił za pieniądze na swoich kolegów”, a także Janusz Korwin Mikke, który w mediach społecznościowych napisał, że były prezydent „ukradł swoje papiery z teczki”. Na liście osób, które otrzymają pozew znajduje się także Wojciech Cejrowski, który na Facebooku stwierdził, że „zamiast być bohaterem, Wałęsa zostaje zapisany w historii jako kapuś, który donosił na kolegów za pieniądze".

Wezwania mają otrzymać również Patryk Jaki, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, komendant hufca ZHP w Łowiczu Michał Kordecki, kandydat PiS (usunięty z partii) na burmistrza Suchowoli Wiesław Bruzgo, a także Tomasz Sakiewicz, Andrzej Gwiazda, Janusz Śniadek, Samuel Pereira i Leszek Dobrzański.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl prezes Instytutu Lecha Wałęsy Adam Domiński zapowiedział, że Lech Wałęsa „będzie pozywał osoby publiczne, które wbrew wyrokom sądów mówią, że jest zdrajcą, a nie osobą pokrzywdzoną przez system komunistyczny”.