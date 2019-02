Skandaliczne słowa amerykańskiej dziennikarki. „Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”

Andrea Mitchell jest szefową działu zagranicznego stacji NBC i jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Stanach Zjednoczonych. W środę 13 lutego reporterka przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA. Mike Pence mówił m.in. o konferencji bliskowschodniej, która odbywa się w Warszawie. Mitchell zwróciła również uwagę, że jednym z punktów programu wizyty polityka w Polsce jest wizyta pod Pomnikiem Bohaterów Getta. - Wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi - stwierdziła dziennikarka podczas relacji na żywo z Warszawy.

Na słowa dziennikarki zwrócił uwagę Alex Storozynski, prezes Fundacji Kościuszki. Do wypowiedzi Mitchell odniósł się także Jonny Daniels. „Jest to obsceniczne i wysoce obraźliwe, zarówno dla Polaków, jak i Żydów, którzy dzielnie walczyli przeciwko niemieckim nazistom podczas powstania w getcie warszawskim. Pełne przeprosiny absolutnie należą się tym, którzy walczyli i tym, których obwinia się bezpodstawnie” – napisał na Twitterze prezes Fundacji From the Depths.

Na reakcję polskich władz oczekują m.in. Leszek Miller oraz Stanisław Tyszka.

Konferencja w Warszawie

Oficjalna nazwa konferencji w Warszawie to Spotkanie Ministerialne Poświęcone Budowaniu Pokoju i Bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W środę 13 lutego na Zamku Królewskim odbyła się kolacja powitalna. W czwartek 14 lutego obrady na Stadionie Narodowym otworzył szef MSZ Jacek Czaputowicz. Podczas rozmów mają zostać poruszone tematy takie jak rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, terroryzm, konflikt izraelsko-palestyński, konflikty w Syrii i Jemenie oraz problemy humanitarne w regionie. W programie konferencji przewidziano także przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceprezydenta Mike'a Pence'a na temat sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie. Głos ma także zabrać zięć Donalda Trumpa – Jared Kushner – który opowie o możliwościach rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Konkluzje po konferencji mają około 16:30 przedstawić Jacek Czaputowicz i Mike Pompeo.