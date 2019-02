Biedronka otwiera outlet. Jakie produkty będzie można w nim kupić?

Pierwszy w Polsce Outlet Biedronki został otwarty 12 lipca ub.r. w Poznaniu. Tylko przez pierwsze trzy tygodnie swojej działalności zakupy w poznańskim sklepie zrobiło ponad 14 tys. klientów, na średnią kwotę 60 zł. Najwyższa jednorazowa kwota zakupów wyniosła ponad 24 tys. zł.14 lutego Jeronimo Martins otworzył drugi tego typu sklep - tym razem w Gdańsku.

– Dzięki nowemu outletowi klienci będą mogli jeszcze więcej oszczędzić, bowiem czekają na nich setki produktów z rabatami nawet do 80 proc. Warto często zaglądać do naszego sklepu, bo asortyment będziemy wzbogacać co tydzień – zachęca Michał Wiśniewski, regionalny menedżer ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka.

Gdańszczanie i turyści będący w Trójmieście, którzy odwiedzą outlet Biedronki przy ul. Rakoczego 17, od 14 do 20 lutego br. mogą dodatkowo skorzystać z promocji przygotowanych specjalnie na otwarcie, a w ich ramach nabyć m.in. ekologiczne akcesoria kuchenne, żelazko parowe czy zabawki dla dzieci.

Outlet w Gdańsku dysponuje salą sprzedaży o powierzchni ponad 780 m2. Otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00, a w niedziele handlowe od godz. 9:00 do 16:00.