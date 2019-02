Nietypowa oferta zakładu pogrzebowego na Walentynki. „Romantyczna kremacja dla dwojga”

Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom od dawna słynie ze swojej działalności na Twitterze oraz na Facebooku. We wpisach w mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo czarnego humoru. Nie inaczej było przy okazji Walentynek. Na facebookowym profilu Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom pojawiło się nietypowe wydarzenie. „Come on, baby, light my fire...Walentynki w Bytomiu i romantyczna kremacja dla dwojga. Nie macie pomysłu na wieczór? Zapraszamy do nas” – zachęcają organizatorzy wydarzenia. Do tej pory swój udział zadeklarowało ponad 10 tysięcy internautów.

Dla wszystkich zainteresowanych mamy jednak przykrą wiadomość. Choć administratorzy profilu reklamują swoje „kompleksowe usługi funeralne, w tym organizację pogrzebów, pochówki w Bytomiu i całej Polsce, transport krajowy, przenoszenie grobów, pochówek tradycyjny oraz kremację”, podany przez nich numer telefonu nie istnieje. Co więcej, w określonej na stronie lokalizacji znajdziemy stary dom z krzywym płotem. Twórcy profilu doskonale znają jednak topografię Bytomia, bowiem tuż obok podanej lokalizacji znajduje się cmentarz.

