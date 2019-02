Wiceprezydent USA w Warszawie: Irański reżim otwarcie nawołuje do kolejnego Holocaustu

– Jestem tu w imieniu prezydenta Donalda Trumpa, aby powiedzieć, że Stany Zjednoczone są gotowe współpracować z każdym. Radykalny terroryzm islamski nie zna granic. Na swój cel bierze USA, czy kraje Bliskiego Wschodu. Radykalny terroryzm nie pojmuje żadnych innych realiów niż pokaz siły. Wszyscy razem jesteśmy zjednoczeni w naszej misji polegającej na wypracowaniu jaśniejszej przyszłości bezpieczeństwa i dobrobytu na Bliskim Wschodzie – powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Mike Pence dodał, że Stany Zjednoczone nigdy nie opuszczą swojego sojusznika, którym jest Izrael. – Irański reżim sfinansował królestwo chaosu. Żadne z niebezpieczeństw nie jest bardziej palące niż radykalny islamski terroryzm oraz autokratyczne reżimy, które eksportują go na cały świat. USA pracują nad zbudowaniem koalicji narodów, które łączy cel wyplenienia ekstremizmu. Dzięki odwadze naszych sił zbrojnych, pięć milionów ludzi jest wyzwolonych spod jarzma Państwa Islamskiego – tłumaczył. W ocenie amerykańskiego polityka „irański reżim otwarcie nawołuje do kolejnego Holocaustu”. – Nasze sankcje nałożone na Iran są najostrzejsze w historii, zostaną zaostrzone jeszcze bardziej, o ile Iran nie zmieni swojego niebezpiecznego i destabilizującego zachowania – powiedział wiceprezydent USA.

Premier Mateusz Morawiecki skupił się w swoim przemówieniu na sytuacji uchodźców. – Pomoc uchodźcom z Syrii, Iraku czy Jemenu to nasz obowiązek jako społeczności międzynarodowej. Musimy im pomagać w najbardziej efektywny sposób, by ten efekt miał jak najlepszy, długotrwały skutek. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego wyżywienia, ubrań, miejsca, gdzie te osoby mogą żyć i mieszkać. Mój rząd jest zaangażowany w pomoc humanitarną na szeroką skalę. Robimy to we współpracy z waszymi rządami. Odpowiedzialność to coś więcej niż zapewnienie wyżywienia czy schronienia. Jak mówił przewodniczący Czerwonego Krzyża Peter Maurer, celem pomocy humanitarnej i celem politycznym jest przede wszystkim pokój – mówił szef polskiego rządu.

Premier dodał, że konieczne jest zapewnienie stabilizacji i rozwoju w regionie oraz stworzenie bezpiecznego środowisko dla przyszłych pokoleń.

– Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy konferencja zostanie zapamiętana jako istotna dla budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Główny cel konferencji jest zapisany w jej tytule: Przyszłość pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. A jeśli naprawdę angażujemy się w proces stabilizacji na Bliskim Wschodzie, takie podejście jest niezbędne. Ta konferencja to milowy krok w promowaniu przyszłości pokoju oraz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie – stwierdził Mateusz Morawiecki.

