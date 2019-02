Premier Morawiecki: Nie istniał żaden „polski reżim”

„W Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden «polski reżim» – to wielkie niezrozumienie warunków wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II WŚ o wolność i życie wszystkich narodów” – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Szef rządu uczestniczy w konferencji bliskowschodniej. Razem z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych złożył wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wcześniej Mateusz Morawiecki oraz Mike Pence pojawili się także przed Pomnikiem Bohaterów Getta, gdzie towarzyszył im Benjamin Netanjahu.

Przemówienia Mike'a Pence'a i Mateusza Morawieckiego

– Jestem tu w imieniu prezydenta Donalda Trumpa, aby powiedzieć, że Stany Zjednoczone są gotowe współpracować z każdym. Radykalny terroryzm islamski nie zna granic. Na swój cel bierze USA, czy kraje Bliskiego Wschodu. Radykalny terroryzm nie pojmuje żadnych innych realiów niż pokaz siły. Wszyscy razem jesteśmy zjednoczeni w naszej misji polegającej na wypracowaniu jaśniejszej przyszłości bezpieczeństwa i dobrobytu na Bliskim Wschodzie – powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Premier Mateusz Morawiecki skupił się w swoim przemówieniu na sytuacji uchodźców. – Pomoc uchodźcom z Syrii, Iraku czy Jemenu to nasz obowiązek jako społeczności międzynarodowej. Musimy im pomagać w najbardziej efektywny sposób, by ten efekt miał jak najlepszy, długotrwały skutek. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego wyżywienia, ubrań, miejsca, gdzie te osoby mogą żyć i mieszkać. Mój rząd jest zaangażowany w pomoc humanitarną na szeroką skalę. Robimy to we współpracy z waszymi rządami. Odpowiedzialność to coś więcej niż zapewnienie wyżywienia czy schronienia. Jak mówił przewodniczący Czerwonego Krzyża Peter Maurer, celem pomocy humanitarnej i celem politycznym jest przede wszystkim pokój – mówił szef polskiego rządu.

Premier dodał, że konieczne jest zapewnienie stabilizacji i rozwoju w regionie oraz stworzenie bezpiecznego środowisko dla przyszłych pokoleń.

– Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy konferencja zostanie zapamiętana jako istotna dla budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Główny cel konferencji jest zapisany w jej tytule: Przyszłość pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. A jeśli naprawdę angażujemy się w proces stabilizacji na Bliskim Wschodzie, takie podejście jest niezbędne. Ta konferencja to milowy krok w promowaniu przyszłości pokoju oraz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie – stwierdził Mateusz Morawiecki.