PSL opublikował walentynkowy filmik. „Buziaczki” dla Beaty Mazurek

„Kto się czubi, ten się... Pani Beata Mazurek, buziaczki” – napisano pod filmikiem, który został opublikowany na twitterowym koncie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na nagraniu widzimy wypowiedź rzeczniczki PiS z października 2018 roku. Wówczas Beata Mazurek nawiązała do ujawnionej taśmy z restauracji „Sowa & Przyjaciele”, na której Paweł Graś rozmawiał z Janem Kulczykiem. Graś mówił biznesmenowi, że Władysław Kosiniak-Kamysz „przeprowadził dwie najgorsze historie w wolnej Polsce, po Buzku – reformę 67 i OFE”.

Zdaniem rzeczniczki partii rządzącej, nagrania ukazały prawdziwą twarz ludowców, którzy podejmowali działania przeciwko polskiej wsi. – To są fakty, które powodują, że PSL powinien być wyeliminowany z życia publicznego i że nie warto im zaufać – stwierdziła wówczas Mazurek.

Co na to internauci?