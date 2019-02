Mitchell przeprasza za słowa o „polskim i nazistowskim reżimie”.„Niefortunna nieścisłość”

Wypowiedź amerykańskiej dziennikarki podczas relacji na żywo z Warszawy wywołała wiele kontrowersji. Andrea Mitchell przeprosiła za swoje słowa za pośrednictwem Twittera. „Przejęzyczyłam się we wczorajszym reportażu, gdy mówiłam o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. By było jasne, polski rząd nie był zaangażowany w te przerażające czyny. Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość” – stwierdziła. Nie wiadomo co dokładnie miała na myśli reporterka, ponieważ w 1943 roku Polska była w tym czasie okupowana i jedyny rząd jaki istniał, to rząd RP na uchodźstwie, którego w 1943 roku premierami byli Władysław Sikorski, a później Stanisław Mikołajczyk.

Kontrowersyjna wypowiedź

Andrea Mitchell jest szefową działu zagranicznego stacji NBC i jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Stanach Zjednoczonych. W środę 13 lutego reporterka przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA. Mike Pence mówił m.in. o konferencji bliskowschodniej, która odbywa się w Warszawie. Mitchell zwróciła również uwagę, że jednym z punktów programu wizyty polityka w Polsce jest wizyta pod Pomnikiem Bohaterów Getta. – Wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi – stwierdziła dziennikarka podczas relacji na żywo z Warszawy.