Biedroń opublikował walentynkowe zdjęcie z partnerem. „17 lat razem”

Coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Co ciekawe, choć przyjęło się, że obchodzenie Walentynek to zwyczaj amerykański, święto to jest obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Historycy twierdzą, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. Jednym z najważniejszych na świecie miejsc kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, w regionie Umbria we Włoszech. Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno.

Walentynki postanowił także uczcić lider partii Wiosna. Robert Biedroń opublikował na swoim profilu na Facebooku wspólne zdjęcie z partnerem – dr Krzysztofem Śmiszkiem. Panowie mają na sobie bluzy z napisem „Love is everything” – „Miłość jest wszystkim”.

„17 lat razem” – podkreślił polityk.