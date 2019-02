Znana sieć handlowa zamyka kolejne sklepy. Podano listę likwidowanych placówek

– Sklepy zakończą swoją działalność w najbliższych tygodniach – niektóre z nich z końcem miesiąca, inne później – przekazał Aleksander Rosa, rzecznik prasowy sieci Piotr i Paweł, w odpowiedzi przesłanej redakcji tvn24bis.pl.

„Element naszego planu”

Decyzję o zamknięciu ośmiu sklepów wytłumaczył Marek Miętka, Prezes Zarządu Piotra i Pawła. – Zbadaliśmy nasze sklepy pod kątem sześciu parametrów, wśród których były takie elementy jak: dodatnia EBITDA, lokalizacja, potencjał, konkurencja znajdująca się wokół, a także to, czy dany sklep znajduje się w tej części miasta, gdzie możemy liczyć na klientów z portfelem średnim i wyższym – bo to jest nasz docelowy klient – powiedział Miętka. – Zamykamy zatem te sklepy, które w aktualnej sytuacji rynkowej nie osiągają zakładanych wyników i jest to element naszego planu – dodał.

Jak podaje tvn24bis.pl, zamknięte zostaną placówki w Szczecinie, Inowrocławiu, Środzie Wielkopolskiej, Rumi, Swarzędzu, Koźminie Wielkopolskim oraz Głogowie. W ostatniej z wymienionych miejscowości zostaną zlikwidowane dwa sklepy.