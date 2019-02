Narkotyki warte ponad 1 mln złotych. Tak wyglądała uprawa 43-latka

43-latek ze Szczecina, przygotował w stodole na terenie gminy Świdwin specjalne pomieszczenia do uprawiania konopi indyjskich. Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt, tj. lampy służące do naświetlania roślin, system wentylacji i nawadniania oraz specjalistyczne narzędzia, które miały przyspieszyć wegetację roślin. Wartość zabezpieczonego sprzętu to kwota 300 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 500 krzaków konopi indyjskich i 15 kilogramów świeżo pociętych liści marihuany.

43-latek jest on podejrzany między innymi o prowadzenie nielegalnej uprawy. W sprawie wszczęte jest śledztwo, a dzisiaj sąd zadecyduje czy zatrzymany zostanie tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Dyrektor modowa brazylijskiego Vogue’a rezygnuje. Po oskarżeniach o promowanie niewolnictwaCzytaj także:

Malbork. Awaryjne lądowanie po rozszczelnieniu kabiny, pilot trafił do szpitala