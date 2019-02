Produkt w Lidlu oburzył część klientów i radnego PiS. Sieć wydała oświadczenie

Radny PiS z Rybnika Karol Szymura napisał na swoim profilu na Facebooku, że koszula sprzedawana w Lidlu przypomina obozowe pasiaki. „Wydaje mi się, że coś tu podąża w złą drogę. Jeśli sprzedaje się pod nazwą Koszula coś łudząco przypominającego więzienne pasiaki z Niemieckich Obozów Śmierci w Lidlu. Jako wnuk jednego z więźniów jestem oburzony” – stwierdził samorządowiec. Wpis radnego poparła część klientów. Inni zwracali jednak uwagę, że jest to gruba przesada, a podobne koszule można znaleźć w ofercie wielu sklepów znanych marek.

Co na to Lidl?

W związku ze sprawą sieć sklepów Lidl wydała oświadczenie. „Motyw biało-niebieskich pasków do mody kobiecej wprowadziła Coco Chanel na początku XX w. Koszula w paski jest klasykiem mody biznesowej oferowanym przez wiele sklepów odzieżowych na rynku. Błękitno-białe paski to stały motyw, który powraca w bardzo wielu kolekcjach i promowany był i jest przez większości domów mody. Co więcej, motyw ten jest lubiany przez klientki” – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz, menedżer ds. komunikacji Lidl Polska w oświadczeniu przesłanym do redakcji wPolityce.

„Nasz asortyment dobierany jest z myślą o tegorocznych trendach. Koszule damskie marki Esmara dostępne w naszej ofercie od 11.02 mają aż 11 różnych wzorów i wykonane są w wysokiej jakości bawełny lub ekologicznej wiskozy. W kolekcji znajdziemy koszule np.: w kwiatki, paski, z motywem zwierzęcym czy falbankami. Wszystkie dają naszym klientom możliwość szerokiego wyboru” – dodała Robaszkiewicz.

