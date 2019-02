Biuro podróży ogłosiło upadłość z powodu ogromnych nieprawidłowości. Co z klientami?

Niecałe dwa tygodnie temu krakowskie biuro podróży Net Holiday zmieniło właściciela i wstrzymało sprzedaż wycieczek, a klientów poproszono, by nie płacili za już zarezerwowane wyjazdy. Jak się okazuje, Net Holida już wkrótce zniknie z rynku. Nie działa już oficjalna strona internetowa agencji.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, nowym właścicielom agencji turystycznej nie udało się ocalić biznesu i wyprowadzić spółki na prostą. W oświadczeniu wystosowanym przez nowy zarząd biura możemy przeczytać, iż „okazało się, że skala nieprawidłowości w spółce oraz naruszeń podstawowych zasad prawidłowego zarządu, okazały się dla spółki dewastujące, a – w połączeniu z trudną sytuacją rynkową – nie było innego wyboru niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biura Net Holiday”.

Co z klientami, którzy mieli wykupione wczasy?

Choć władze biura apelowały do klientów, aby nie płacili za już zarezerwowane wczasy, nadal jest spora grupa osób, która miała już wykupione wyjazdy. Wielu podróżnych narzeka, że nie może dodzwonić się na infolinię, a firma nie odpowiada na wiadomości e-mail. Przedstawiciele Net Holiday zapewnili w oświadczeniu, że „żaden z klientów nie poniesie strat”. „Naszym absolutnie nadrzędnym celem jest zapewnić, aby żaden z klientów nie miał jakichkolwiek obaw ani problemów co do odzyskania środków wpłaconych do Net Holiday na poczet wakacji” - podkreślono.

W komunikacie dodano, że obecnie żaden z klientów biura nie znajduje się na wycieczce zagranicznej.

