Marcin Prokop zażartował z Krzysztofa Ibisza. Bezbłędna reakcja dziennikarza

Podczas gali Bestsellerów Empiku prowadzący Marcin Prokop zażartował z Krzysztofa Ibisza i jego młodego wieku. – Przed nami kolejna ciekawa kategoria. Kiedyś Kazik Staszewski powiedział o młodzieży takie słowa, że najbardziej u młodzieży wkurza go to, że już do niej nie należy. Na szczęście, podzielając tę refleksję, mam wrażenie, że takim odmładzającym eliksirem jest czytanie literatury dla nastolatków – czy to z nimi, czy samodzielnie, żeby wiedzieć, czy mogą później po to sięgnąć. Więc mam wrażenie, że mój kolega z Polsatu zaczytany jest po pachy. Młodziutki Krzysiu, pozdrawiam cię serdecznie – powiedział prezenter.

W rozmowie z portalem Plejada żart Marcina Prokopa skomentował sam zainteresowany. – Bardzo lubię Marcina, który udowadnia, że duży może więcej. A jeśli chodzi o literaturę, to przypomnę, że tenże duży Marcin napisał świetną, autobiograficzną książkę dla młodzieży pod tytułem „Longin”. Jako grupa docelowa przeczytałem ją z zapartym tchem – stwierdził Krzysztof Ibisz.

Rozdanie nagród Empiku

Bestsellery Empiku zostały rozdane po raz 20. Nagrody pierwszy raz przyznano w 2000. Wyróżnieniom od początku przyświecała jedna idea – nagradzać tych, którzy są uwielbiani przez fanów. Bestsellery Empiku odzwierciedlają bowiem rynkowy sukces twórców. Każdy zakup w salonach Empik i na Empik.com, którego dokonali fani w ubiegłym roku, to oddany przez nich głos na konkretny tytuł w plebiscycie. W tegorocznej edycji wyróżniono m.in. Dawida Podsiadło za płytę „Małomiasteczkowy”, Andrea Bocellego za album „Si”, filmy „Zimna wojna” oraz „Mamma Mia! Here we go again!”, Katarzynę Nosowską za książkę „A ja żem jej powiedziała” czy Kubę Wojewódzkiego za „Nieautoryzowaną biografię”.

